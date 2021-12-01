Зеленский: мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией

Об этом Зеленский сказал в ходе обращения к Верховной Раде, передает Еспресо.TV.



"8 лет продолжается война на Донбассе. 8 лет, как Россия аннексировала Крым. И я не боюсь говорить всем и говорить прямо россиянам, именно поэтому в то же время я не боюсь прямого разговора с ним, мы не боимся прямого диалога. Мы знаем, кто из европейских стран поддерживает Украину, и это правда, и благодарим их. Мы знаем, кто из стран делает вид, что поддерживает Украину и нашу независимость. Мы знаем, что наша армия лучшая в мире и защитит нас. Все нас поддерживают, но никто, кроме нашей армии, нас не защитит. И мы должны признаться: без нашей армии мы не сможем остановить войну. И мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. И сегодня это признали все внешние партнеры, а некоторые внутренние этого не признают", - сказал Зеленский.



Также президент призвал объединиться для освобождения оккупированных Россией территорий.



"И мы должны говорить, зная, что у нас сильная, мощная армия. И не бояться сейчас говорить друг другу правду: если мы хотим вернуть Донбасс, - давайте. А если хотим ходить просто об этом говорить, то давайте ничего не делать. И давайте в этом вопросе поставим точку просто и честно. И поймем в конце: наше государство. Как можем, давайте бороться за это. За наши территории. Всеми возможностями. Все вместе. Всеми политиками. Несмотря на цвет этих политиков. И со всеми бизнесменами, несмотря на их калибр. Пока это не поздно. Мы большая страна. Слава каждому из вас. Слава Украине", - сказал Зеленский.

Напомним, США призвали РФ остановить военную эскалацию на границе Украины и вернуться к диалогу.

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