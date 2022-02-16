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Зеленский: мы не боимся договоренностей за спинами, мировая дипломатия поддерживает нас и ее давление на РФ работает

16 февраля, 2022 среда
19:41
война с Россией Зеленский

В среду, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский во время телемарафона ко Дню единения заявил, что совместное давление мировой дипломатии на Российскую Федерацию из-за вооруженной агрессии показало свои результаты

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Совместное давление дипломатии сработало. На 100%? Не могу сказать. Хочу верить, что отдельно без нас дипломатия с РФ не договаривалась. Хотя сигналы разные. Однако сейчас не то время, чтобы верить в сигналы, надо иметь доказательства. Тем не менее, мы не боимся небольших договоренностей за нашими спинами, потому что большинство лидеров поддерживают нашу позицию, потому что в нашей позиции правда", - заявил президент.

Зеленский также отметил, что центром принятия всех решений, касающихся Украины, является Украина. И несмотря на то, что некоторые лидеры могут вести переговоры с Россией по поводу своих интересов без ведома украинской стороны, по его словам, они все еще показывают свою поддержку Украине и консультируются по важным для нее вопросам.

Также президент проинформировал о ситуации на украино-российской границе. Он подчеркнул, что ситуацию контролируют украинские военные. Однако заявления России по отводу войск пока не подтверждаются.

"Мы не видим сейчас изменений, видим большое накопление войск, этот процесс не меняется за последние недели. Мы видим небольшие ротации. Я бы не назвал их отводом войск со стороны РФ. Мы не можем их констатировать. Мы это видели и в пик учений, увеличение военных на границе. Не делал бы предварительные выводы", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что констатировать отвод российских войск украинские власти будут тогда, когда это действительно произойдет. И президент обратился к СМИ, в частности, мировым, с призывом не делать преждевременных и громких выводов по поводу эскалации.

"Со своей стороны делаем важные вещи с точки зрения политики, дипломатии, видите, как нас поддерживают. Считаю, что мы магнит для дипломатии", - добавил президент.
 

 


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