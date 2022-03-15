Зеленский: мы говорим, дайте нам самолеты, а в ответ только слышим "вот-вот, уже скоро"

Об этом президент рассказал во время онлайн выступления в парламенте Канады с участием канадских депутатов и министров, передает Еспресо. TV.

"Представьте себе, вы звоните друзьям и говорите, чтобы закрыли небо, чтобы остановили обстрелы, остановили бомбардировки, потому что сколько еще должно упасть ракет на наши города? А в ответ только слышишь, что кто-то этого не хочет делать, ведь очень обеспокоены. Но ведь дайте тогда нам самолеты, говорим мы нашим партнерам, а в ответ слышим, что вот-вот, уже скоро, немного потерпите. Очень и очень все обеспокоены, просто не хотят, а кто-то ищет причины, главное результат.Говорят об эскалации, но куда уже больше? Говорят, что Украина сейчас не в НАТО, хотя дверь открыта, но для кого эта дверь и куда она ведет, если нам отвечают, что нас не возьмут… Война всегда проявляет все, на что способны люди, кто сильный, кто слабый, кто мудр, а кто честен, мы все это видим и мы все это поняли за 20 дней и 8 лет войны", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский: украинцы начинают понимать, что должны рассчитывать сами на себя, а не на НАТО

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