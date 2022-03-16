Зеленский: мы должны бороться и вести переговоры о справедливом и честном мире для Украины, о гарантиях безопасности, которые будут работать



"Восемь лет назад в этот день российское государство организовало фейковый референдум на территории нашего украинского Крыма, который использовал потом, чтобы оправдывать захват нашей территории. Это было незаконно, это было разрушением всей архитектуры безопасности в Европе, которую создали после Второй мировой войны. Но Россия если бы тогда был хоть намек на такое сопротивление, которое мы оказываем сейчас, которое вы делаете сейчас, если бы тогда мир тогда отреагировал, хоть на половину так, как должен реагировать сейчас и реагирует, то я уверен, мы бы не имели ни этого вторжения, ни восьми лет войны на Донбассе. Все это зло родилось из оккупации Крыма, из нашей слабости, брутальных действий России за которые она должна чувствовать наказание еще в 2014. Сейчас мы крепче, намного крепче, мы объединены, мы велик народ и нация. Но мы не имеем, к сожалению, машины времени и не можем вернуться в тот момент, когда это решалось. Мы должны и можем бороться сейчас. Должны защищать наше государство и нашу украинскую жизнь.Вести переговори о справедливом и честном мире для Украины, о подлинных гарантиях безопасности, которые будут работать. Это амбициозная задача, сложная, большая дорога, но я уверен, что нам украинцам по силам все это сделать, нам украинцам по силам победить и вернуться к миру, которого мы все так стремимся", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним , Зеленский обратился к украинцам по поводу информационной поддержки армии.

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