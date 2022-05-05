Зеленский: мы договариваемся и надеемся продолжить спасение людей из Азовстали и Мариуполя, однако нужен "режим тишины"

Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины.

"Сегодня завершился второй этап эвакуации из Мариуполя. Удалось спасти 344 человека из города и окрестностей - именно столько сегодня выехали в Запорожье. Наша команда готовится их встречать так же, как более 150 человек, которых удалось вывезти из Азовстали. Все они получат необходимую помощь и благодарен всем, кто делает эту операцию возможной, в частности, представителям ООН и Красного креста – каждому, благодаря кому достигнута договоренность и обеспечена тишина и коридор для людей. , женщины, дети Чтобы их спасти нужное продолжение режима тишины и украинская сторона готова его обеспечить, ведь нужно время, чтобы просто вывезти людей из тех подвалов и укрытий под землей. вручную. Но мы верим, что все получится", - отметил Владимир Зеленский.

Ранее Ирина Верещук сообщила , что гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье 4 мая эвакуировали 344 человека.

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