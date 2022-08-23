Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита Крымской платформы.



"Мы будем возвращать Крым, потому что это наша территория, любым путем, которым решим, без консультаций с другими государствами мира. А что касается открытых атак, то Украина не наносит никаких ударов по гражданским объектам. Мы знаем, что мы делаем, мы знаем, где военные объекты. Там украинские военные могут работать по плану", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что украинская сторона уже не выбирает, каким путем деоккупировать полуостров.

"Мы поставили точку в этом вопросе... Мы показывали, что хотим дипломатии... Мы 3 года пытались это делать, но вы видите, к чему все привело. Было полномасштабное вторжение", - добавил президент.

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