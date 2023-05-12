Зеленский может встретиться с Папой Римским в Италии 13 мая, - СМИ
В субботу, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский предположительно прибудет в Италию, чтобы встретиться с Папой Римским и премьером страны Джорджей Мелони
Об этом информируют ANSA и Reuters .
Источники в дипломатических кругах Италии рассказали, что во время своего путешествия в Германию украинский лидер также может посетить Рим. Тогда Владимир Зеленский встретится с премьером страны Джорджей Мэлони.
В Ватикане не исключают, что Папа встретится с Зеленским, и "пока это лишь гипотеза, поэтому подтверждения времени и места этой встречи нет", добавляет ANSA.
Официальный Киев не подтвердил этот визит в связи с мерами безопасности.
- Ожидается, что 14 мая Владимир Зеленский встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцом в Германии. Также он проведет переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и даст пресс-конференцию.
- Папа Римский Франциск заявил об участии в секретной миротворческой миссии в Украине, чтобы покончить с войной, а также для возвращения депортированных оккупантами украинских детей.
- В среду, 26 апреля, президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
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