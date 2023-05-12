Об этом информируют ANSA и Reuters .

Источники в дипломатических кругах Италии рассказали, что во время своего путешествия в Германию украинский лидер также может посетить Рим. Тогда Владимир Зеленский встретится с премьером страны Джорджей Мэлони.

В Ватикане не исключают, что Папа встретится с Зеленским, и "пока это лишь гипотеза, поэтому подтверждения времени и места этой встречи нет", добавляет ANSA.

Официальный Киев не подтвердил этот визит в связи с мерами безопасности.