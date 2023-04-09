Об этом сообщило издание Bild.

Понятно, что Премия Карла Великого вручается за вклад в объединение Европы. В этом году премией решили наградить Владимира Зеленского и народ. В обосновании решения говорится, что украинцы защищают не только собственную страну, "но и Европу и европейские ценности".

Премия Карла Великого призвана стать большим символом дружбы между Германией и Украиной. По информации издания из правительственных кругов, на церемонии награждения в Аахене с похвальной речью выступит канцлер Олаф Шольц. Планируется, что Зеленский приедет в Аахен лично.

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Отмечается, что это был бы первый визит в Германию с начала войны. Однако планирующееся летнее контрнаступление украинцев может означать, что Зеленский не сможет уехать из страны и будет вынужден выступить по видеосвязи.

Вручение Премии Карла Великого должно было состояться в день Вознесения Господня (18 мая). Но потому, что Шольц едет на саммит G7 в Японию, церемония награждения будет перенесена на выходные перед этой датой.

С начала войны Зеленский побывал в США, Британии, Франции и Польше – но не в Германии. Хотя Германия сейчас является вторым крупнейшим поставщиком оружия после США, отношения между правительствами в Берлине и Киеве, по меньшей мере, сложны, отмечает немецкое издание.

Издание добавляет, что у Зеленского обвиняли канцлера в нерешительности и отсутствии поддержки в течение длительного времени. Встреча в Аахене между Шольцем и Зеленским может открыть новую главу дружбы.