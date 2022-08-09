Зеленский может полететь на саммит G20, если там будет присутствовать Путин, - Подоляк
В случае присутствия на саммите G20 российского диктатора Владимира Путина президент Украины Владимир Зеленский также может посетить встречу мировых лидеров в Индонезии
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью bbc .
По его словам, Зеленский еще не решил, принимать ли приглашение на саммит G20, но если в Индонезию решит полететь Путин, то нужно будет думать о присутствии там президента Украины.
"Это будет решаться конкретно ближе к саммиту, это первое. Второе, президент считает, что он должен находиться на территории Украины, и сегодня онлайн-форматы позволяют эффективно работать на любых саммитах. Но есть третье - если будет присутствовать Путин, то безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия", - сказал Подоляк.
По его мнению, присутствие российского диктатора на таких мерах легитимизирует страну-агрессора в глазах мирового сообщества.
"Присутствие Путина в любом месте, на любом саммите косвенно означает, что организаторы саммита легитимизируют позицию России, напавшую на суверенное государство. Вы якобы даете таким образом знать всем другим: смотрите, мы считаем, что Россия имела право прийти и убить украинских детей. Надо так к этому относиться", - убежден Подоляк.
Встреча лидеров "Большой двадцатки" состоится 15-16 ноября на Бали.
- 27 апреля Владимир Зеленский получил приглашение принять участие в саммите "Большой двадцатки".
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