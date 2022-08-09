Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью bbc .

По его словам, Зеленский еще не решил, принимать ли приглашение на саммит G20, но если в Индонезию решит полететь Путин, то нужно будет думать о присутствии там президента Украины.

"Это будет решаться конкретно ближе к саммиту, это первое. Второе, президент считает, что он должен находиться на территории Украины, и сегодня онлайн-форматы позволяют эффективно работать на любых саммитах. Но есть третье - если будет присутствовать Путин, то безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия", - сказал Подоляк.

По его мнению, присутствие российского диктатора на таких мерах легитимизирует страну-агрессора в глазах мирового сообщества.

"Присутствие Путина в любом месте, на любом саммите косвенно означает, что организаторы саммита легитимизируют позицию России, напавшую на суверенное государство. Вы якобы даете таким образом знать всем другим: смотрите, мы считаем, что Россия имела право прийти и убить украинских детей. Надо так к этому относиться", - убежден Подоляк.

Встреча лидеров "Большой двадцатки" состоится 15-16 ноября на Бали.

27 апреля Владимир Зеленский получил приглашение принять участие в саммите "Большой двадцатки".

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