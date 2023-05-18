Зеленский может поехать на саммит G7 в Японии: в ОП назвали условие
Президент Украины Владимир Зеленский может поехать на саммит G7 в Хиросиме (Япония), если будет разрешать текущая военная ситуация
Об этом заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква сообщил Kyodo .
Он заявил, что президент Зеленский "обязательно примет участие в саммите G7 в Хиросиме, который откроется 19 числа, хотя я не знаю формат".
По словам Жовквы, президент примет окончательное решение о возможности визита в Японию в зависимости от военной ситуации.
- Ранее в Японии говорили , что поддержка Украины в противостоянии агрессии России будет одним из приоритетных вопросов повестки дня саммита G7, который начнется 19 мая.
- Также на саммите G7 Япония будет стремиться выдать итоговый документ о ядерном разоружении.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.13
Покупка 37.13Продажа 37.66
-
EUR
Покупка 40.26Продажа 41.07
- Актуальное
- Важное