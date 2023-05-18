Зеленский может поехать на саммит G7 в Японии: в ОП назвали условие

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква сообщил Kyodo .

Он заявил, что президент Зеленский "обязательно примет участие в саммите G7 в Хиросиме, который откроется 19 числа, хотя я не знаю формат".

По словам Жовквы, президент примет окончательное решение о возможности визита в Японию в зависимости от военной ситуации.