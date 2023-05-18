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Главная Мир Зеленский может поехать на саммит G7 в Японии: в ОП назвали условие

Зеленский может поехать на саммит G7 в Японии: в ОП назвали условие

18 мая, 2023 четверг
13:03
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский может поехать на саммит G7 в Хиросиме (Япония), если будет разрешать текущая военная ситуация

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква сообщил Kyodo .

Он заявил, что президент Зеленский "обязательно примет участие в саммите G7 в Хиросиме, который откроется 19 числа, хотя я не знаю формат".

По словам Жовквы, президент примет окончательное решение о возможности визита в Японию в зависимости от военной ситуации.

  • Ранее в Японии говорили , что поддержка Украины в противостоянии агрессии России будет одним из приоритетных вопросов повестки дня саммита G7, который начнется 19 мая.
  • Также на саммите G7 Япония будет стремиться выдать итоговый документ о ядерном разоружении.
Новости
Украина
Япония
Владимир Зеленский
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