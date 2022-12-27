Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем обращении.

"Провел сегодня совещание по работе банковской системы и нашего сотрудничества с МВФ. Должны обеспечить в следующем году еще больше возможностей для украинцев и гарантированно сохранить прочность наших систем – банковской и финансовой", - поначалу рассказал президент.

Также сообщил, что говорил с руководителем крупнейшего в мире инвестиционного фонда BlackRock. Получил очередное подтверждение, что бизнес развитого мира верит в нашу победу и готов инвестировать в наше восстановление. Специалисты этой компании уже помогают Украине структурировать Фонд восстановления нашего государства.

"И мы уже готовимся к участию во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Позиция и перспективы Украины будут там представлены", - озвучил Владимир Зеленский главный тезис вечера.

Отметим, что в 2023 году форум в Давосе состоится с 15 по 20 января.

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