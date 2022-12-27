Зеленский: мировой бизнес верит в нашу победу, готовимся к экономическому форуму в Давосе
Украина готовится к участию во Всемирном экономическом форуме в Давосе, где будут представлены позиции и перспективы Украины
Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем обращении.
"Провел сегодня совещание по работе банковской системы и нашего сотрудничества с МВФ. Должны обеспечить в следующем году еще больше возможностей для украинцев и гарантированно сохранить прочность наших систем – банковской и финансовой", - поначалу рассказал президент.
Также сообщил, что говорил с руководителем крупнейшего в мире инвестиционного фонда BlackRock. Получил очередное подтверждение, что бизнес развитого мира верит в нашу победу и готов инвестировать в наше восстановление. Специалисты этой компании уже помогают Украине структурировать Фонд восстановления нашего государства.
"И мы уже готовимся к участию во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Позиция и перспективы Украины будут там представлены", - озвучил Владимир Зеленский главный тезис вечера.
Отметим, что в 2023 году форум в Давосе состоится с 15 по 20 января.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.95
Покупка 39.95Продажа 40.69
-
EUR
Покупка 41.45Продажа 42.56
- Актуальное
- Важное