Зеленский: мир в восторге и хочет учиться у наших защитников и защитниц

Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении.

"Оборону на Донбассе мы держим. И, кстати, во всех международных контактах я слышу восхищение действиями наших защитников и наших защитниц. Мир действительно хочет учиться у украинцев тому, как воевать и как побеждать. За 112 дней этой войны украинская армия доказала, что храбрость и мудрость на поле боя вместе с умением тактически переиграть врага дают значительный результат, даже несмотря на существенное преимущество российской армии в количестве солдат и техники. Конечно, мы сделаем все, чтобы перекрыть эти их пока преимущества. оружия и нужной техники", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

15 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна близка к статусу "кандидат в ЕС" , как никогда раньше.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb