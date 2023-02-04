Зеленский лишил гражданства предателей, которые были одними из столпов режима Януковича, - Арахамия
Глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия обнародовал список из 5 предателей, которых лишили украинского гражданства
Об этом Давид Арахамия написал в телеграмме.
"Президент Зеленский лишил гражданства Украины предателей, являвшихся одними из столпов режима Януковича. Следующим шагом будет наложение на них санкций, арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов", - пишет глава фракции партии "Слуга народа".
Среди них Андрей Клюев, Дмитрий Табачник, Александр Клименко, Виталий Захарченко и Александр Якименко.
"Так и менее публичные люди по их политической орбите", - добавил Арахамия, однако не уточнил имена.
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