Зеленский лишил гражданства предателей, которые были одними из столпов режима Януковича, - Арахамия

Об этом Давид Арахамия написал в телеграмме.

"Президент Зеленский лишил гражданства Украины предателей, являвшихся одними из столпов режима Януковича. Следующим шагом будет наложение на них санкций, арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов", - пишет глава фракции партии "Слуга народа".

Среди них Андрей Клюев, Дмитрий Табачник, Александр Клименко, Виталий Захарченко и Александр Якименко.

"Так и менее публичные люди по их политической орбите", - добавил Арахамия, однако не уточнил имена.