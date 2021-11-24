Зеленский летал праздновать юбилей Ермака на госдаче в Карпатах, гостей привозили вертолетами ГСЧС, - расследование

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды" .



По данным журналистов, 19 ноября Зеленский и Ермак покинули Офис президента до конца рабочего дня и улетели в Карпаты, где в государственной резиденции президента "Синегора" 21 ноября должны были праздновать юбилей чиновника.



При этом, по данным публичных онлайн-радаров, президентский борт из Киева не улетал. В то же время журналисты выяснили, что в этот день из Киева в Ивано-Франковск летал чартер, имеющий отношение к группе "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского. По прибытии в Ивано-Франковск самолет сразу вернулся в Киев.



По данным расследователей, 21 ноября, в День Достоинства и Свободы, с которым совпадает день рождения Ермака, в час дня с базы спасателей в Козине взлетел вертолет ГСЧС и через два часа сел в Ивано-Франковске. Вертолет полетел после того, как Зеленский и Ермак приняли участие в мероприятиях в центре Киева по случаю Дня Достоинства и Свободы.



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Издание со ссылкой на свои источники сообщает, что на праздновании дня рождения Ермака в Карпатах среди других гостей присутствовали его заместитель Андрей Татаров и министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.



"УП направила запросы с одним вопросом: На каких основаниях авиация специального назначения была задействована для празднования дня рождения Андрея Ермака? Ведь сколько государственному бюджету стоило четырехдневное празднование в государственной резиденции, перелеты на вертолете на расстояние в 700 километров, закрытие гостиницы на время празднования, транспортировка сотрудников управления государственной охраны и сотрудников государственного управления делами, после этого материала президент Зеленский должен рассказать обществу лично", - отмечает издание.



По информации журналистов, вертолет ГСЧС сел в аэропорту Борисполь около четырех часов дня.



"Таким образом президент и руководитель его офиса могли добраться на работу на Банковую около пяти часов вечера. А это значит, что Зеленский во время такой острой внутренней и внешней ситуации летал в горы на дачу на четыре дня", - заключают журналисты.