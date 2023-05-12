Об этом идет речь в обращении Президента Украины.

Владимир Зеленский отметил, что 12 мая - санкционный день, ведь утверждены пять санкционных пакетов, которые тщательно готовились на этих неделях в СНБО, Кабинете Министров, Офисе, в наших специальных службах.

Первый из них – пакет, касающийся Запорожстали. Доля, контролируемая Россией через один из системных банков, будет конфискована и будет работать ради Украины и украинцев.

Кроме этого, утверждены санкционные пакеты, продолжающие курс Украины на изоляцию и блокировку российской военной промышленности.

"Сотни физических и юридических лиц государства-террориста и связанных с Россией становятся мишенью для глобальной изоляции. Очень активно работаем с партнерами, чтобы все, кто фактически совершает эту агрессию, кто дает оружие, боеприпасы, технику и технологии в руки террористов – чтобы они все были раздавлены миром", - сказал лидер Украины.

Владимир Зеленский также сообщил, что по итогам заседания Ставки очевидно, что оккупанты уже внутренне готовы к поражению и проиграли войну в своих мыслях. Для того чтобы мощнее уничтожать врага, союзники Украины готовы предоставить ей больше оружия.

"Говорил сегодня с премьер-министром Британии Сунаком. Мы обсудили наше нынешнее взаимодействие в оружии, наше дальнейшее оборонное взаимодействие, а также дипломатические шаги, которые должны сделать вместе, чтобы приблизить нашу общую победу. Чтобы гарантировать: кто бы ни был агрессором против свободного мира, он закончит таким же позором, как Кремль", - сказал Зеленский.