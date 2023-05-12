Зеленский: кто бы ни был агрессором против свободного мира, он закончит таким же позором, как Кремль
В пятницу, 12 мая, Президент Украины заявил, что попытка обойти санкции должна определяться как одно из самых тяжких преступлений против международного права и мира
Об этом идет речь в обращении Президента Украины.
Владимир Зеленский отметил, что 12 мая - санкционный день, ведь утверждены пять санкционных пакетов, которые тщательно готовились на этих неделях в СНБО, Кабинете Министров, Офисе, в наших специальных службах.
Первый из них – пакет, касающийся Запорожстали. Доля, контролируемая Россией через один из системных банков, будет конфискована и будет работать ради Украины и украинцев.
Кроме этого, утверждены санкционные пакеты, продолжающие курс Украины на изоляцию и блокировку российской военной промышленности.
"Сотни физических и юридических лиц государства-террориста и связанных с Россией становятся мишенью для глобальной изоляции. Очень активно работаем с партнерами, чтобы все, кто фактически совершает эту агрессию, кто дает оружие, боеприпасы, технику и технологии в руки террористов – чтобы они все были раздавлены миром", - сказал лидер Украины.
Владимир Зеленский также сообщил, что по итогам заседания Ставки очевидно, что оккупанты уже внутренне готовы к поражению и проиграли войну в своих мыслях. Для того чтобы мощнее уничтожать врага, союзники Украины готовы предоставить ей больше оружия.
"Говорил сегодня с премьер-министром Британии Сунаком. Мы обсудили наше нынешнее взаимодействие в оружии, наше дальнейшее оборонное взаимодействие, а также дипломатические шаги, которые должны сделать вместе, чтобы приблизить нашу общую победу. Чтобы гарантировать: кто бы ни был агрессором против свободного мира, он закончит таким же позором, как Кремль", - сказал Зеленский.
- Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 12 мая, провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
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