Об этом заявил на согласительном совете пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Он отметил, что публикации мировых СМИ о финансовых преступлениях Зеленского и его партнера олигарха Коломойского, а также "вагнергейт" делают власти Украины нерукопожатной.



"Было бы хорошо, если бы только Зеленский был бы нерукопожатный. Речь идет о вопросах национальной безопасности. Во время собрания в Трускавце Зеленский признался в еще одном преступлении, которое он лично передал Лукашенко информацию по операции по "вагнеровцах". Которую он сначала отрицал, потом говорил, что это операция российских спецслужб, которые якобы россияне организовали сами против себя. А на сегодняшний день сливом этой операции совершил преступление и подорвал доверие наших международных партнеров, которое так трудно завоевывалось в течение последних пяти лет", - говорит Порошенко.



"Кто дальше вам будет передавать сенситивную разведывательную информацию, которая завтра может оказаться в руках Путина, с которым он стремится срочно встретиться тет-а-тет, разрушая мировую коалицию, которая была создана в поддержку Украины?", - возмутился Петр Порошенко.



"На сегодняшний день Украина нуждается в защите от монобольшинства, - резюмирует лидер "Европейской Солидарности".