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Зеленский: когда мы готовим активные военные действия, имеем в виду и возвращение безопасности людям в прифронтовой зоне

1 мартa, 2023 среда
23:42
война с Россией

Президент Владимир Зеленский заявил, что планирование активных военных действий предполагает возвращение безопасности для жителей прифронтовых территорий

Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

"Когда мы готовим активные действия наших военных, всех наших сил обороны и безопасности, мы имеем в виду и то, что такие активные действия будут постепенно возвращать безопасность тем, кто сейчас в прифронтовой зоне. Каждое движение нашего флага будет вперед означать и безопасность наших людей. И на тех территориях, которые будут освобождаться от оккупанта. И на тех территориях, которые будут становиться более глубоким тылом. И на тех территориях приграничья, которым поражение оккупанта принесет наконец покой", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что РФ постоянно обстреливает прифронтовые территории – днем и ночью.

"Кроме непосредственно фронтовых направлений, внимание и к прифронтовым территориям. Тех городов и районов, которые ежедневно и каждую ночь подвергаются российским обстрелам. Сознательного террора. Никополь и другие общины Днепропетровской области, Запорожье, Херсон и область, прифронтовая часть Донбасса, Харьков и область, Сумщина, Черниговщина. Сейчас на большей части территории нашей страны, где удалось дать относительную безопасность жизни, может не ощущаться, какова жизнь тех наших людей, кто в приграничных районах с Россией, кто на юге нашего государства.Там, где обстрелы. Там, где люди хоть и не на фронте, но все же прямо на войне. Там, где Россия постоянно пытается уничтожить все, что есть у людей. Постоянно – и это без преувеличения", - сказал Зеленский.

Ранее заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сказал, где ждать весеннего контрнаступления и назвал одну из стратегических целей операции.

Новости
Украина
Владимир Зеленский
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