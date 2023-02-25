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OPINION

Зеленский, Китай и переговоры с Путиным

25 февраля, 2023 суббота
10:40
Мнение Николай Княжицкий

Вчера после пресс-конференции, где Зеленский рассказывал о победе над олигархами под аплодисменты одного из них (олигархов впервые даже на пресс-конференцию пригласили), главными все же были другие темы

Президент Зеленский сказал, что хочет встретиться с лидером Китая. Это удивило многих журналистов. "Почему он оставляет двери для Китая открытыми?" - спросил меня журналист одного влиятельного европейского издания. Я ответил: "Потому что до этого Зеленский заявил, что нет предмета разговора с Путиным".

На решение России о завершении войны может повлиять только Китай. Потому что для Путина это дело удержания власти и даже физического существования.

Это констатация новых реалий после провала российской агрессии в Украине.

Но думаю, что Зеленский может ошибиться. Он строил свою предвыборную программу на обещании достичь мира после начала российской агрессии в 2014 году на переговорах с Путиным. У Путина не было такого желания. Думаю и у Си сейчас желания разговаривать с Зеленским нет. Он конкурирует с США, а не с Украиной.

Но может появиться. Си Цзиньпин для многих кажется более эффективным переговорщиком и "примирителем", чем Эрдоган.

Российский МИД уже поддержал так называемый "китайский мирный план", отметив, что так называемые "демилитаризация" и признание "новых территориальных реалий" устроят Россию. И еще так называемое "восстановление прав русскоязычных" и "денацификация".

Любые переговоры, даже через посредников, завершаются в случае договоренности определенным недовольством обеих сторон.

На что готов пойти Зеленский? Территориальные уступки для него неприемлемы, потому что в таком случае ему будут напоминать причины неготовности к войне и как результат – потеря территорий. А вот на элементы денацификации власти бы согласились.

Позавчера именно "Слуги народа" провалили проект, инициированный одним из членов этой партии Вениславским "О внесении изменений в Закон "О географических названиях" (о деколонизации топонимии и упорядочении использования географических названий в населенных пунктах Украины, № 7253).

Даже точечные деколонизационные проекты не получают голосов руководящей партии!

Наш проект Закона о деколонизации гуманитарной сферы Украины 7721 от первого сентября властью намеренно не выносится в зал. Как и альтернативный проект, представленный депутатами от самой провластной партии. В нашем законе впервые дается законодательное определение русского мира.

С запрещением гундяевской РПЦ вообще драматическая история.

Нет другого выхода, чем запретить эту вражескую структуру и по этому поводу есть консенсус в обществе. Однако, это нужно сделать максимально быстро и законодательно правильно. В парламенте находятся два законопроекта о запрете деятельности Российской православной церкви (РПЦ), ее филиалов и организаций в Украине: №8221 и №8371 от Кабинета министров. Первый комитет по гуманитарной политике уже рекомендовал принять за основу. Впоследствии рекомендовал второй.

Конечно, есть риск, что некоторые предложения по правительственному законопроекту растянут запрет деятельности РПЦ на долгие годы, а между тем УПЦ МП будет действовать свободно.

Юристы московской церкви уже готовят почву для такого обжалования, хотя законопроект еще не принят. Как можно скорее должен быть принят законопроект №8221 и в нем могут быть учтены лучшие из предложений правительственного законопроекта.

Но внесение в зал и нашего, и даже правительственного проекта блокируется!!!

Следовательно, для проведения переговоров с Путиным через посредников, где в жертву будет принесена деколонизация гуманитарной сферы, дорога открыта.

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