Об этом говорится в трансляции выступления.

"Конечно, нам очень многое нужно сделать для того, чтобы одержать победу и конечно это зависит не только от нас. В первую очередь нам нужно правосудие, которое не зависит от наших возможностей, а от наших партнеров, от наших друзей. Поэтому нам нужны наши дорогие друзья, на самом деле", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что по вопросу НАТО он убежден, что несколько месяцев назад Украина получала положительные месседжи из определенных стран, которые уже поддержат членство Украины в НАТО.

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"Они выражают свою поддержку, делают гораздо больше, чем просто открывают двери на саммите в Вильнюсе, а нам как раз и нужно это "нечто большее". Также, я уверен, что наши друзья нас поддерживают и мы будем в НАТО в будущем. Но в любом случае мы являемся реалистами и понимаем, что во время войны в НАТО нас никто не возьмет, но мы хотим сделать все возможное, чтобы получить четкие месседжи, что как только война закончится - Украина может рассчитывать на членство в НАТО", - заявил президент Украины.