Зеленский: хорошие новости о применении дронов будут чаще, обороне нужны все – от "Мавиков" до морских и ударных
Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение первого года инициативы "Армия дронов" удалось создать реальную украинскую армию беспилотников
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"Сегодня состоялось хоть и непубличное, но все же стратегически важное событие: чиновники представили результаты первого года армии дронов. Уже не проекта, а реальной украинской армии дронов. Состоялась презентация разных видов украинских дронов, которые используются для обороны, а также встреча с производителями, проектировщиками и донорами. Журналисты и представители гражданского общества имели возможность увидеть, какой потенциал достигнут за первый год армии дронов и как будет увеличиваться армия", - сказал Зеленский.
Президент также пообещал, что хорошие новости о применении дронов Украиной будут появляться чаще, и подчеркнул, что военным нужны беспилотники всех типов.
"Абсолютно нужны обороне все дроны - от довольно простых "Мавиков" до морских дронов и ударных дронов, которые способны действовать на большом расстоянии. Кстати, часто на Ставке мы обсуждаем эту тематику и часто - на повышенных тонах. Но результаты есть и это можно увидеть в новостях. Хорошие новости о применении украинских дронов будут чаще. И это принципиально", - сказал Зеленский.
Проект "Армия дронов" стартовал 1 июля 2022 года. Он начат Генштабом ВСУ и Минцифры с целью приобретения беспилотников для ВСУ и обучения специалистов для работы с этой техникой.
15 июня 2023 года вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что за время действия проекта "Армия дронов" с помощью фонда United24 для армии купили 3864 комплекса беспилотников.
Телеканал Еспресо и благотворительный фонд "Весна" собирают средства на покупку современных дронов для 23-го Отдельного стрелкового батальона Вооруженных Сил Украины, работающего на Донецком направлении.
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