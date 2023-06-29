Зеленский предлагает принять закон о запрете украинского языка в кинопрокате и уничтожении украинского кинодублирования.

В это сложно поверить. Но именно это черным по белому написано во внесенном вчера к парламенту президентскому законопроекту "О применении английского языка в Украине".

Задекларированная президентом цель – повышение уровня владения украинцами английским как главным международным языком современного мира – правильная и важная.

Избранный властью путь к этой цели – принятие специального закона об английском языке – дискуссионный. Подобные законы существуют в странах Африки и Азии, когда-то являвшихся британскими колониями, и отнюдь не в европейских государствах.

Но даже если украинские власти почему-то хотят принять отдельный закон об английском, он в любом случае не может содержать норм, которые сужают область применения украинского языка.

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А в президентском проекте такие нормы есть.

Например, проект предусматривает де-факто уменьшение установленной законом минимальной доли телепрограмм на украинском языке за счет англоязычных программ.

Но самая опасная норма - запрет на показ в кинотеатрах фильмов, дублированных на украинском, если фильм снят на английском. Такие фильмы - а это едва 90 процентов всего кинопроката! - при принятии законопроекта должны демонстрироваться исключительно на английском языке с украинскими субтитрами.

По сути, речь идет об уничтожении украинского кинодублирования как отрасли, в частности, потере работы для многочисленных специалистов индустрии.

Если до сих пор кинотеатры были местом, делавшим украинский язык модным и популярным для миллионов людей, то теперь услышать родной язык в кино украинцы смогут разве что на фильмах отечественного производства.

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Уничтожить украинское кинодублирование и выбросить украинский язык из кинопроката не удалось даже Януковичу и Табачнику вместе взятым. Даже они не додумались запретить голливудским персонажам звучать на украинском. Авторы президентского проекта (не)подумали.

Не знаю, осознает ли Владимир Зеленский, под чем подписался. Но эти нормы являются антиукраинскими и антиконституционными, поскольку резко сужают область применения украинского языка.

Изучать английский язык важно, а вытеснение украинского этому не поможет.

Законопроект требует основательной доработки, Верховная Рада не имеет права голосовать за него в таком виде даже в первом чтении.

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Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.

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