Зеленский хочет создать медиаресурс, который подчинялся бы непосредственно властям, - экснардеп Ильенко о телеканале "Дом"

Об этом он заявил в эфире программы "Содержимо с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.



"На мой взгляд, телеканал "Дом" - это история о том, как Зеленский и его окружение хочет создать дополнительный медиаресурс, который подчинялся бы непосредственно властям и работал в их интересах. Соответственно на это направляется финансирование, но есть какая-то карма. Все, что пытаются создать за госфинансирование в Украине, какое там телевидение - оно не взлетает", - сказал Ильенко.



Он ответил на вопросы ведущего по идее создания провластного медиахолдинга на основе телеканалов "Дом", "Рада", газет "Правительственный курьер" и "Голос Украины" и, возможно, "24 канала", который связывают с мэром Львова Андреем Садовым (сам глава города это отрицает).



"Это обсуждается в прессе уже не первый месяц, мне кажется - это все очень похоже на правду. Зеленский действительно хочет создать определенный конгломерат, который будет работать на него. Не всегда же хочется опираться на Игоря Коломойского с его каналом 1+1, который может перестать устраивать горячие ванны президенту и провластным властям", - считает экснардеп.



Он добавил, что власти хотят перестраховаться и иметь хоть какой-то информационный рупор.



"Вот они и пытаются его создавать. Это, по моему мнению, проигрышная история. Канал ("Дом", - ред) этот не смотрят и смотреть не будут. Тем более, если у него будет такая пропагандистская позиция с точки зрения облизывания власти - то его точно никто не будет смотреть", - подытожил Ильенко.

Директор телеканала "Рада" Вадим Перенчук сообщил , что 15 декабря вещатель выйдет в эфир в обновленном формате и в новой студии.