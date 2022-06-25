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Зеленский хочет сменить Баканова в должности главы СБУ, - Politico

25 июня, 2022 суббота
00:19
Новости Глава СБУ Иван Баканов

Президент Украины Владимир Зеленский может уволить Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины из-за неудачных операций и потерь в Херсоне

Об этом пишет Politico.

По данным издания, из-за неудач и потерь в Херсоне Баканов попал в немилость Зеленского.

Ссылаясь на слова четырех чиновников, приближенных к президенту, и западного дипломата, консультировавшего Киев по поводу реформ, Politico сообщает, что Зеленский стремится "заменить Баканова кем-то более подходящим".

"Старые друзья сегодня редко разговаривают, за исключением государственных дел. Обеспечить плавный переход может быть сложно, поскольку война все еще бушует. Один чиновник сказал, что Зеленский обеспокоен возможностью освобождения кого-то из ближайшего окружения. В настоящее время большая часть ежедневных операций СБУ руководствуется из Офиса президента, а люди все еще в доброй милости Зеленского и главы его аппарата Андрея Ермака", — пишет издание.

Politico также напоминает о давних дружеских связях Зеленского и Баканова, начиная с детства и завершая актерской работой.

Баканов попал под шквал критики приближенных к Зеленскому людей после вторжения России в Украину 24 февраля, поскольку глава СБУ не смог соответствующим образом справиться с новыми вызовами, — объясняет издание.

  • 24 июня СБУ разоблачила агентурную сеть РФ, в которую входил нардеп Деркач, Офис генпрокурора приступил к расследованию.

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Украина
СБУ
Владимир Зеленский
Иван Баканов
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