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Зеленский хочет открыть е-декларации чиновников быстро и сразу, - нардеп

9 сентября, 2023 суббота
12:57
Общество

Президент Владимир Зеленский планирует наложить вето на законопроект №9534 о возобновлении декларирования без правки об открытии деклараций чиновников

Об этом пишет народный депутат Ярослав Железняк.

По информации нардепа, вчера закон полностью подготовили на подпись председателю Верховной Рады Украины, который в ближайшие дни вернется из командировки в Японию (Саммит G7+Украина на уровне глав парламентов) и завизирует законопроект.

Далее законопроект официально попадет в Офис Президента для подписи. После этого, по информации депутата, глава государства быстро наложит вето. И предложит свои правки, чтобы декларации были открыты сразу.

"Ну и депутатов публично отругает конечно. Затем Парламент где-то в 20-х числах сентября поддержит предложения к закону и исправит текст по декларациям. Happy end. За голоса вообще нет смысла беспокоиться, есть ощущение, что уже сейчас за правку будет где-то приближаться к конституционному большинству ", – написал Железняк.

Электронное декларирование в Украине: что известно

18 марта 2016 года вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об особенностях представления должностными лицами деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера".

В августе Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение о запуске системы электронного декларирования.

Впоследствии Европейский союз призвал как можно скорее сертифицировать систему е-декларирования в Украине.

В 2017 году ЕС подверг критике принятые ранее Верховной Радой и подписанные президентом Порошенко поправки к закону об электронном декларировании, которые предусматривают представление деклараций общественными активистами.

Уже в 2020 году после победы Владимира Зеленского на президентских выборах Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов. У Зеленского назвали угрозой безвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию. Впоследствии НАПК закрыла реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.

Президент Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать. Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.

В октябре четверо судей Конституционного суда не поддержали отмену электронного декларирования всех должностных лиц. В том же году в Верховной Раде зарегистрировали проект закона, который должен возобновить электронное декларирование в Украине, несмотря на решение Конституционного суда.

В январе 2023 года послы Группы семи и Европейского Союза заявили об ожиданиях от Украины утверждения антикоррупционной программы. В феврале они призвали украинский парламент возобновить электронное декларирование.

26 июля глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в Украине нужно возобновить электронное декларирование как можно быстрее и призвал фракции поддержать соответствующий законопроект на ближайшем пленарном заседании.

27 июля ВР в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий возобновление электронного декларирования.

Украина
Верховная Рада
Владимир Зеленский
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