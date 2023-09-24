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Зеленский: Канада поможет Украине восстановить Каховскую ГЭС

24 сентября, 2023 воскресенье
21:25
Общество

Владимир Зеленский сообщил, что Канада поможет Украине восстановить Каховскую ГЭС и реконструировать Каневскую

Об этом он сказал в вечернем обращении за 24 сентября.

Президент поделился, что за неделю был подписан ряд экономических договоренностей с США и Канадой. По его словам, это показатель того, что эти страны заинтересованы в сотрудничестве с Украиной.

"У нас есть экономические договоренности – и с правительствами, и бизнесом. Есть решение о зоне свободной торговли с Канадой. В Вашингтоне – меморандум о взаимодействии в энергетике. В Оттаве – договоренность о восстановлении Каховской ГЭС и реконструкции Каневской. Очевидный интерес крупных компаний и США, и Канады работать в Украине", - сказал глава государства.

  • Президент Владимир Зеленский совершил четырехдневный визит в США, в ходе которого встретился с президентом Джо Байденом, выступил на Генеральной Ассамблее ООН, провел ряд встреч с американскими топ-чиновниками и мировыми лидерами. Там они обсудили помощь Украине и совместное производство оружия и оборонных систем, в том числе ПВО. Подробнее о встрече читайте в обзоре Еспресо.
  • Также, Зеленский в пятницу, 22 сентября, встретился с премьер-министром Канады: Трюдо объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.
Мир
Владимир Зеленский
Канада
США
помощь Украине
Мир про Украину
Каховская ГЭС
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