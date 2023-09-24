Зеленский: Канада поможет Украине восстановить Каховскую ГЭС

Об этом он сказал в вечернем обращении за 24 сентября.

Президент поделился, что за неделю был подписан ряд экономических договоренностей с США и Канадой. По его словам, это показатель того, что эти страны заинтересованы в сотрудничестве с Украиной.

"У нас есть экономические договоренности – и с правительствами, и бизнесом. Есть решение о зоне свободной торговли с Канадой. В Вашингтоне – меморандум о взаимодействии в энергетике. В Оттаве – договоренность о восстановлении Каховской ГЭС и реконструкции Каневской. Очевидный интерес крупных компаний и США, и Канады работать в Украине", - сказал глава государства.