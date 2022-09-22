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Зеленский к россиянам: власти РФ готовят мобилизацию до миллиона мужчин, будут брать всех - протестуйте, бегите, сдавайтесь в плен

22 сентября, 2022 четверг
22:44
война с Россией Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский обратился к россиянам с призывом избегать участия в боевых действиях против Украины и предупредил, что российские власти планируют мобилизовать не 300 тыс., а до миллиона мужчин

Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

"Вы только вдумайтесь в количество людей, которых хотят забрать! Мы точно знаем, что повестки на 300 тыс. человек были напечатаны и подписаны заранее, еще до того, как появилось это решение по мобилизации. Наша разведка это доказала. Но российское руководство готовится забрать в армию до миллиона мужчин – это главное, о чем они сейчас умалчивают.Мы знаем, что они будут брать всех без разбора. Не только военных в запасе, а любых мужчин. Любого, кого запугают так, чтобы он боялся уклоняться от войны больше, чем погибнуть на войне", – сказал Зеленский.

Президент также назвал россиянам "варианты, чтобы выжить" в случае принудительной мобилизации.

"55 тыс. российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Бегите. Или сдавайтесь в украинский плен. Это – варианты для вас, чтобы выжить. Российские матери! Не сомневайтесь, что дети верхушки вашего государства на войне против Украины не будут. Те, кто принимает решение в вашей стране, берегут своих детей. А ваших детей даже не хоронят", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что в РФ продолжаются протесты против мобилизации и подчеркнул, что для россиян пришло время выбора – жить или погибнуть на войне.

"В городах России прошли протесты против мобилизации – пусть не массовые, но они были. И есть. И это показатель. Не только в Москве и Петербурге. Мы знаем реальное настроение в регионах России. Мы видим, что люди в Дагестане, Бурятии, других национальных республиках и областях России понимают, что их просто бросили. Бросили на смерть. Почему, например, дагестанцы или кто-либо еще должны погибать на Харьковщине или под Донецком? Нет другой причины.Так он хочет. Вы уже соучастники всех этих преступлений, убийств и пыток украинцев. Потому что вы молчали. Потому что вы молчите. И сейчас ваше время выбора. Для мужчин в России это выбор - погибнуть или жить, стать калекой или сохранить здоровье. Для женщин в России выбор – потерять навсегда мужчин, сыновей, внуков или попытаться защитить их от гибели, от войны, от одного человека", - сказал Зеленский.

  • 21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч человек.
  • Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала решение РФ о мобилизации признаком слабости и провала.
  • Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что указ о частичной мобилизации свидетельствует о поражении РФ в войне с Украиной.
  • По данным издания "Новая газета", власти РФ планируют мобилизовать до 1 млн человек.

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Новости
Владимир Зеленский
мобилизация
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