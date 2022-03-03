Зеленский к России: "Учите слово "репарации", вы возместите нам все"

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Соединенные Штаты Америки готовы максимально помогать в процессе восстановления украинской инфраструктуры после завершения войны и деоккупации украинских территорий.

Также сообщалось, что Польша предложила ЕС предоставить Украине €100 млрд на восстановление инфраструктуры.

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Президент заверил, что после войны в Украине восстановят каждый город и сделают это за счет Российской Федерации."Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: "учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите все нам, что сделали против нашего государства, против каждого украинца. В полном объеме", – подчеркнул Зеленский.