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Зеленский к России: "Учите слово "репарации", вы возместите нам все"
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина требует от России выплатить материальный ущерб за разрушительные действия оккупационных войск
Об этом он сообщил в своем видеообращении.
Президент заверил, что после войны в Украине восстановят каждый город и сделают это за счет Российской Федерации.
"Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: "учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите все нам, что сделали против нашего государства, против каждого украинца. В полном объеме", – подчеркнул Зеленский.
- Соединенные Штаты Америки готовы максимально помогать в процессе восстановления украинской инфраструктуры после завершения войны и деоккупации украинских территорий.
- Также сообщалось, что Польша предложила ЕС предоставить Украине €100 млрд на восстановление инфраструктуры.
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