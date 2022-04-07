English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Зеленский к парламенту Греции: Одесса – это еще один город, который может попытаться уничтожить Россия так же, как Мариуполь

Зеленский к парламенту Греции: Одесса – это еще один город, который может попытаться уничтожить Россия так же, как Мариуполь

7 апреля, 2022 четверг
14:01
война с Россией

Российские оккупанты почти уничтожили Мариуполь, не исключено, что россияне так же попытаются уничтожить Одессу

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к парламенту Греции.

Зеленский сказал, что каждое утро начинается с Мариуполя, с того, что происходит в этом украинском городе, который российские войска уничтожают.

"Это был полумиллионный город, в нем до сих пор остаются около 100 тысяч человек. Но нет фактически ни одного невредимого здания. Абсолютное большинство зданий в городе полностью разрушено. Российские военные уничтожали все: больницы, роддом, жилые дома, городской театр, в котором мирные жители прятались от бомб. Мариуполь почти уничтожен. Уверен, почти каждый из вас уже видел, как город выглядит сейчас", - сказал Зеленский греческим чиновникам.

Также он обратил внимание, что этот город всегда был домом для большой греческой общины. "Украинская греческая община – одна из крупнейших в мире. Веками наши народы жили рядом, веками воспитывали детей, строили будущее", - отметил Зеленский.

Читайте также: Греческий министр иностранных дел прибыл в Одессу

Также он сказал об опасностях, которые могут ожидать еще один крупный украинский город у моря.

"Свобода или смерть. Эти слова отражают не только нашу борьбу против попытки России покорить Украину, это часть вашей идентичности, которая происходит из нашей Одессы. Еще один южный город Украины, который Россия может попытаться уничтожить так же, как и Мариуполь. … Сегодня там нет выстрелов только потому, что наши Вооруженные силы Украины сдерживают российские атаки и отбрасывают варварские российские войска от их давнего согласованного российским руководством наступления на Одессу", - сказал Зеленский и добавил, что российские солдаты принесли смерть и разрушение туда, где веками украинцы и греки наслаждались миром и процветанием.

Президент также подчеркнул, что россияне начали принудительную депортацию украинцев с юга Украины, и уже как минимум десятки тысяч человек вывезены на территорию РФ и временно оккупированные территории Украины.

  • В Мариуполе персонал и пациентов городской больницы №4 им. Мацука российские кафиры принудительно вывезли из города на временно оккупированную территорию Украины и территорию РФ

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Одесса
Мариуполь
Владимир Зеленский
Читайте также:
6 апреля, 2022 среда
ВСУ освободили от россиян еще три населенных пункта. Бригада оккупантов из Мурманской области потеряла в Украине около 30% военных, - Генштаб
Верховна Рада
6 апреля, 2022 среда
В Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают изменить географические названия, символизирующие РФ
вибух
6 апреля, 2022 среда
В Запорожье, Харькове и Днепропетровщине раздались взрывы
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.83
  • EUR
    Покупка 31.9
    Продажа 32.63
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
7 апреля
15:12
Мэр Балаклии, перешедший на сторону оккупантов, выехал с семьей в РФ, - глава Харьковской ОВА
15:04
Из-за введенных санкций инфляция в РФ "съедает" предусмотренные для производства оружия деньги, - украинская разведка
14:59
Гайдай: на Луганщине нет ни одной уцелевшей больницы
14:56
Поезд из Харькова в Киев на 13:50 7 апреля отменили по техническим причинам
14:46
С дачи Олега Скрипки оккупанты украли квашеные огурцы, но оставили картину известного художника
14:46
Кулеба обсудил с министрами G7 выведение помощи Украине на новый уровень
14:27
G7
Страны G7 осудили преступления военных РФ в Буче и обещают в дальнейшем поддерживать Украину
14:26
После разоблачения преступлений оккупантов в Буче РФ распространяет фейк о выводе войск с Киевщины по договоренности с Украиной, - Центр при СНБО
14:24
Разъяснения по погребению: для родственников погибших в результате агрессии РФ открыли горячую линию
14:24
СБУ удалось установить поименные списки российских военных, причастных к зверствам в Буче и других городах Киевщины
14:08
Из девяти оперативных направлений атаки российских войск с начала войны осталось 2,5, - Арестович
13:57
В НАТО продолжаются дискуссии о дальнейшем сотрудничестве с Россией, - The New York Times
13:53
Мэр Днепра советует эвакуированным с Востока не задерживаться в городе и отправляться на Запад
13:49
Анджей Дуда
Дуда призвал демонтировать "Северный поток-2"
13:33
В Каховке оккупанты похитили экс-главу РГА, депутата от "ЕС" Салтыкова, - депутат облсовета Хлань
13:23
Немецкая разведка нашла подтверждение того, что убийства Россией мирных жителей в Киевской области были спланированы, - Der Spiegel
13:22
PR
Украинцы могут узнать группу крови и резус-фактор бесплатно
13:17
На Луганщине украинские военные во время атаки ранили трех оккупантов и захватили их позиции и вооружение, - Минобороны
13:00
Украинские артиллеристы уничтожили российский ЗРК "Бук"
12:59
Минцифра создала сервис, обнаруживающий скрытые экономические связи с РФ
12:45
ВСУ захватили несколько единиц техники вражеской ПВО, - Минобороны
12:44
Укрзализныця назначила на 8 апреля дополнительный поезд Харьков—Киев—Львов
12:36
Активисты возобновили блокаду фур на польско-белорусской границе, чтобы помешать торговле ЕС с Россией
12:34
Виктор Орбан
МИД Украины призвал Венгрию "перейти на правильную сторону истории"
12:33
В Киеве на время военного положения запрещено посещать леса и заезжать в них, - КГГА
12:24
Оккупанты принудительно вывезли в РФ медицинский персонал и пациентов мариупольской городской больницы №4, - горсовет Мариуполя
12:21
Крым
Жителей оккупированного Крыма принудительно призывают в армию РФ и не выпускают с полуострова, - Денисова
12:01
Зеленский встретится с главой Еврокомиссии 8 апреля, - Никифоров
12:01
Германия добилась того, чтоб эмбарго ЕС на российский уголь перенесли с июля на август, - Reuters
11:44
В пяти районах Киева 7 апреля работают девять мини-ярмарок
11:43
Эксклюзив
В планах российских захватчиков есть присоединение Генического района к аннексированному Крыму, - член Меджлиса крымскотатарского народа
11:33
В Северодонецке россияне обстреляли больницу, - Гайдай
11:25
Эксклюзив
Оккупанты выносят все, что можно взять у людей - экспредседатель Мангушской районной госадминистрации
11:23
Эксклюзив
Олег Сенцов
Россия пдо сих пор живет в 90-х годах, где убийство и насилие считается нормой, - Сенцов
11:16
Украинские военные отбросили захватчиков на 6-10 км от Креминной, россияне бежали, бросая технику и оружие, - Минобороны
11:15
На Херсонщине ВСУ разбили артиллерийское подразделение оккупантов
11:13
Австрия высылает четырех российских дипломатов
11:12
США и Украина
Порошенко о решении Сената США по ленд-лизу: это новый отсчет в отпоре агрессору
11:03
Украинская разведка обнародовала список оккупантов из Хабаровска, совершивших военные преступления в Киевской области
11:01
В Балаклии от российского артобстрела погибли три человека, по Лозовой оккупанты ударили ракетами
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV