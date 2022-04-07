Зеленский к парламенту Греции: Одесса – это еще один город, который может попытаться уничтожить Россия так же, как Мариуполь

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к парламенту Греции.

Зеленский сказал, что каждое утро начинается с Мариуполя, с того, что происходит в этом украинском городе, который российские войска уничтожают.

"Это был полумиллионный город, в нем до сих пор остаются около 100 тысяч человек. Но нет фактически ни одного невредимого здания. Абсолютное большинство зданий в городе полностью разрушено. Российские военные уничтожали все: больницы, роддом, жилые дома, городской театр, в котором мирные жители прятались от бомб. Мариуполь почти уничтожен. Уверен, почти каждый из вас уже видел, как город выглядит сейчас", - сказал Зеленский греческим чиновникам.

Также он обратил внимание, что этот город всегда был домом для большой греческой общины. "Украинская греческая община – одна из крупнейших в мире. Веками наши народы жили рядом, веками воспитывали детей, строили будущее", - отметил Зеленский.

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Также он сказал об опасностях, которые могут ожидать еще один крупный украинский город у моря.

"Свобода или смерть. Эти слова отражают не только нашу борьбу против попытки России покорить Украину, это часть вашей идентичности, которая происходит из нашей Одессы. Еще один южный город Украины, который Россия может попытаться уничтожить так же, как и Мариуполь. … Сегодня там нет выстрелов только потому, что наши Вооруженные силы Украины сдерживают российские атаки и отбрасывают варварские российские войска от их давнего согласованного российским руководством наступления на Одессу", - сказал Зеленский и добавил, что российские солдаты принесли смерть и разрушение туда, где веками украинцы и греки наслаждались миром и процветанием.

Президент также подчеркнул, что россияне начали принудительную депортацию украинцев с юга Украины, и уже как минимум десятки тысяч человек вывезены на территорию РФ и временно оккупированные территории Украины.

В Мариуполе персонал и пациентов городской больницы №4 им. Мацука российские кафиры принудительно вывезли из города на временно оккупированную территорию Украины и территорию РФ

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