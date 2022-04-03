Зеленский к мамам русских солдат: вы вырастили не просто мародеров, а палачей, которые с удовольствием убивают людей

Об этом Зеленский сказал во время вечернего видеообращения.

"Я хочу, чтобы каждая мать каждого русского солдата увидела тела убитых людей в Буче, Ирпене, Гостомеле. Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал мужчина, ехавший по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали из их ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у детей? Издеваться над их телами даже после смерти. Зачем давили танками тела людей? Что сделал вашей России украинский город Буча? Как это все стало возможным? Русские матери, даже если вы растили мародеров, то как они стали еще палачами? Вы не могли не знать, что внутри ваших детей, вы не могли не заметить, что они не имеют ничего человеческого ни от души, ни от сердца. Они убивали сознательно и с удовольствием", - сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает создать специальную Книгу палачей, чтобы больше в мире не повторялись зверства войны

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