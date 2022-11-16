Об этом говорится в обращении президента на саммите G20.

"Вчера на нашем саммите все говорили о том, как закончить российскую войну. Российский представитель даже давал какие-то комментарии... А после этого почти 100 российских ракет ударили по Украине. Сожжены жилые дома. Снова разрушены электростанции. Сотни городов остались без электричества, без подачи воды и тепла. Интернет-трафик упал на две трети – представьте себе этот масштаб", – сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что в результате этих атак есть человеческие жертвы, в том числе не только в нашей стране. Поэтому Зеленский побуждает участников Большой двадцатки к быстрой реакции на террор.

"Эта ракетная атака – вот настоящее выступление России на "двадцатке". Поэтому когда я говорю "G19", я не ошибаюсь. Потому что Россия – террорист, и мы от него защищаемся. Такая реальность. Что нам всем нужно – это отбросить споры и развивать коллективные усилия ради глобального мира. G19 в этом может быть очень успешным!" – добавил украинский президент.

Также Зеленский призвал лидеров саммита рассмотреть украинскую цифровую трансформацию с точки зрения безопасности.

"Возьмите украинский опыт защиты, чтобы обеспечить безопасность вашим народам. Мы создали ІТ-армию, которая побеждает в киберпространстве. Лучшие специалисты и компании страны объединились для защиты государства. Мы построили защиту государственных реестров. Мы сохранили цифровую устойчивость банков. Благодаря цифровизации можем быстро организовать социальные выплаты пострадавшим от боевых действий", – сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что при необходимости наша страна поможет построить такую цифровую защиту для партнеров.

Напомним, что 15 ноября стартовал саммит стран G20 в Индонезии.

США ожидают, что группа G20 после завершения встречи в Индонезии осудит войну России против Украины и ее губительное влияние на мировую экономику.

15 ноября Президент Украины призвал G20 прекратить разрушительную войну Российской Федерации и назвал условия для ее прекращения.

15 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы прогремели в Киеве, Львове, Ровно, Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

Украинская ПВО сбила 73 ракеты из более 90 выпущенных, а также все 10 дронов-камикадзе.

Вечером 15 ноября представитель правительства Польши Пётр Мюллер сообщил о созыве комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.