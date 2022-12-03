Об этом заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский.

"Сегодня в порт Одессы зашло уже третье судно в рамках нашей инициативы Grain from Ukraine - "Зерно из Украины". 25 тысяч тонн гуманитарной пшеницы будут отправлены в Сомали. Второе судно - завершает загрузку в порту Черноморск - будет направляться в Эфиопию. На его борту - 30 тысяч тонн пшеницы. Также в Эфиопию следует и первое судно по этой программе - "Зерно из Украины". А всего до конца весны отправим около 60 судов с таким гуманитарным грузом", - сказал Зеленский.

Президент также добавил, что в рамках другой инициативы из Украины удалось экспортировать 13 млн. тонн зерна.

"Другая наша инициатива - экспортная зерновая - позволила поставить на продовольственный рынок почти 13 миллионов тонн украинской агропродукции. Весомый вклад в мировую безопасность. Делаем все, чтобы нарастить поставки", - сказал Зеленский.

15 ноября начала работу гуманитарная программа Grain from Ukraine, которая будет реализована в партнерстве с World Food Program. В рамках программы Украина направляет часть собираемой пшеницы, которая отправлялась на экспорт, на закупку для тех африканских стран, где уже сейчас существуют проблемы голода. Часть экспортного зерна могут выкупить государства-участники проекта.

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