Зеленский: к лету по программе Grain from Ukraine из Украины отправят около 60 судов с продовольствием
К концу весны из Украины в рамках инициативы Grain from Ukraine планируется отправить около 60 судов с зерном.
Об этом заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский.
"Сегодня в порт Одессы зашло уже третье судно в рамках нашей инициативы Grain from Ukraine - "Зерно из Украины". 25 тысяч тонн гуманитарной пшеницы будут отправлены в Сомали. Второе судно - завершает загрузку в порту Черноморск - будет направляться в Эфиопию. На его борту - 30 тысяч тонн пшеницы. Также в Эфиопию следует и первое судно по этой программе - "Зерно из Украины". А всего до конца весны отправим около 60 судов с таким гуманитарным грузом", - сказал Зеленский.
Президент также добавил, что в рамках другой инициативы из Украины удалось экспортировать 13 млн. тонн зерна.
"Другая наша инициатива - экспортная зерновая - позволила поставить на продовольственный рынок почти 13 миллионов тонн украинской агропродукции. Весомый вклад в мировую безопасность. Делаем все, чтобы нарастить поставки", - сказал Зеленский.
- 15 ноября начала работу гуманитарная программа Grain from Ukraine, которая будет реализована в партнерстве с World Food Program. В рамках программы Украина направляет часть собираемой пшеницы, которая отправлялась на экспорт, на закупку для тех африканских стран, где уже сейчас существуют проблемы голода. Часть экспортного зерна могут выкупить государства-участники проекта.
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