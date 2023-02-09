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Зеленский к Европарламенту: Украина защищается от наиболее антиевропейской силы современного мира

9 февраля, 2023 четверг
14:18
Украина

Украина сейчас защищается от наиболее антиевропейской силы и борется против пренебрежения и за общие для всех стран Европы ценности

Об этом Зеленский сказал в своем выступлении в Европарламенте 9 февраля.

"Мы защищаемся от наиболее антиевропейской силы современного мира. Мы защищаемся. Мы, украинцы, на поле боя вместе с вами. Я благодарю вас за то, что мы защищаемся вместе! И мы должны защититься! И это важно не только для государств Европы. Не только для сообществ Европы, кем бы мы ни были, мы всегда боремся против пренебрежения, где бы мы ни жили, мы всегда делаем ставку на добросовестность. О чем бы мы с вами мечтали для своих детей, для своих внуков, безусловным фоном для этих наших мечтаний является мир – мир и безопасность", - заявил он.

Президент подчеркнул, что мир и безопасность не будут возможны, если не одолеть Россию.

"Лишь наша победа все это будет гарантировать – каждую из наших с вами общих европейских ценностей. Наша обязательная победа!" – подчеркнул украинский лидер.

  • 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для участия в саммите ЕС.
Новости
Европарламент
Владимир Зеленский
война с Россией
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