Об этом идет речь на сайте президента.

Отмечено, что экспертная группа будет проводить предварительное рассмотрение представлений.

Соответствующее решение принято, чтобы каждый геройский поступок граждан, участвовавших в обороне Украины, защите безопасности населения и интересов государства, не остался без внимания, был отдельно рассмотрен и отмечен на самом высоком уровне.

"Большое количество обращений и электронных петиций по присвоению тому или иному нашему защитнику звания Герой Украины говорит о том, что этот вопрос требует упорядочения. Поэтому было решено предусмотреть специальный совещательный орган – экспертную группу. В нее войдут военное руководство нашего государства, командующие родами войск и ОСГВ (Объединенных стратегических группировок войск – ред.), представители правоохранительных ведомств, которые будут рассматривать каждый героический поступок отдельно и вносить представление о присвоении государственных наград", - отметил Владимир Зеленский.

В нее войдут представители Минобороны, Аппарата Главнокомандующего ВСУ, Генштаба ВСУ, командований видов и родов войск, командований оперативно-стратегических группировок войск, Министерства внутренних дел, Нацгвардии Украины, Госпогранслужбы, ГСЧС, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной специальной службы защиты информации Украины, Управления госохраны Украины, Офиса президента.