Зеленский издал указ о всеобщей мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ №69 о всеобщей мобилизации
Об этом сообщает Офис президента.
"В связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины, в соответствии с частью второй статьи 102 пунктов 1, 17, 20 части первой 106 Конституции Украины постановляю: объявить и провести общую мобилизацию", - говорится в сообщении.
Мобилизация производится в течение 90 суток на территории:
- Винницкой;
- Волынской;
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Житомирской;
- Закарпатской;
- Запорожской;
- Ивано-Франковской;
- Киевской;
- Кировоградской;
- Луганской;
- Львовской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Полтавской;
- Ровенской;
- Сумской;
- Тернопольской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Хмельницкой;
- Черкасской;
- Черновицкой;
- Черниговской области;
- города Киева.
Призыв военнообязанных, резервистов и привлечения транспортных средств для обеспечения потребностей ВСУ, Нацгвардии, СБУ, ГНСУ, ГОСТ, Госспецсвязи и других военных формирований Украины следует осуществить в объемах, определенных в соответствии с мобилизационными планами.
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