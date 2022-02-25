Зеленский издал указ о всеобщей мобилизации

Об этом сообщает Офис президента.



"В связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины, в соответствии с частью второй статьи 102 пунктов 1, 17, 20 части первой 106 Конституции Украины постановляю: объявить и провести общую мобилизацию", - говорится в сообщении.



Мобилизация производится в течение 90 суток на территории:

Винницкой;

Волынской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Житомирской;

Закарпатской;

Запорожской;

Ивано-Франковской;

Киевской;

Кировоградской;

Луганской;

Львовской;

Николаевской;

Одесской;

Полтавской;

Ровенской;

Сумской;

Тернопольской;

Харьковской;

Херсонской;

Хмельницкой;

Черкасской;

Черновицкой;

Черниговской области;

города Киева.

Призыв военнообязанных, резервистов и привлечения транспортных средств для обеспечения потребностей ВСУ, Нацгвардии, СБУ, ГНСУ, ГОСТ, Госспецсвязи и других военных формирований Украины следует осуществить в объемах, определенных в соответствии с мобилизационными планами.

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