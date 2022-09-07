Соответствующий Указ №629/2022 Владимир Зененский подписал 7 сентября.

Президент Украины постановил отмечать День военной разведки Украины ежегодно 7 сентября.

"Учитывая значительный вклад военной разведки Украины в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз, укрепления обороноспособности государства, с целью поддержания высокого авторитета военной разведки, чествования побед военных разведчиков", - говорится в сообщении.

Известный художник-каррикатурист и лидер рок-группы "От Винта" Юрий Журавель по случаю Дня военной разведки Украины создал новый рисунок, на котором изобразил сову, разрывающую летучую мышь.

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