Зеленский издал указ о Дне военной разведки Украины
Президент Украины определил Днем военной разведки 7 сентября
Соответствующий Указ №629/2022 Владимир Зененский подписал 7 сентября.
Президент Украины постановил отмечать День военной разведки Украины ежегодно 7 сентября.
"Учитывая значительный вклад военной разведки Украины в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз, укрепления обороноспособности государства, с целью поддержания высокого авторитета военной разведки, чествования побед военных разведчиков", - говорится в сообщении.
- Известный художник-каррикатурист и лидер рок-группы "От Винта" Юрий Журавель по случаю Дня военной разведки Украины создал новый рисунок, на котором изобразил сову, разрывающую летучую мышь.
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