Зеленский избрал позу обиженной примадонны
Об ультиматуме по вопросу поездки в Вильнюс
Вообще-то, я просто не представляю другого политика, разговаривающего с Западом, от которого мы сейчас (и не только) настолько критически зависимы, в такой манере обиженной примадонны.
Думаю, если бы что-то подобное (по стилю, не содержанию) заявил любой другой действующий руководитель государства (кто-нибудь, даже Янукович), это вызвало бы немедленную (даже если и непубличную) реакцию партнеров, потому что трактовалось бы как сигнал об изменении политического курса Украины.
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Если бы что-то подобное (по стилю, не содержанию) заявил любой другой действующий руководитель государства (любой, даже Янукович), это вызвало бы немедленную (даже если и непубличную) реакцию партнеров, потому что трактовалось бы как сигнал об изменении политического курса Украины
К счастью, подобные инфантильные заявления Зеленского никто на Западе уже серьезно не воспринимает.
Хотя, врагам бы нашим такое счастье.
Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блогер.
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