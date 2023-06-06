Вообще-то, я просто не представляю другого политика, разговаривающего с Западом, от которого мы сейчас (и не только) настолько критически зависимы, в такой манере обиженной примадонны.

Думаю, если бы что-то подобное (по стилю, не содержанию) заявил любой другой действующий руководитель государства (кто-нибудь, даже Янукович), это вызвало бы немедленную (даже если и непубличную) реакцию партнеров, потому что трактовалось бы как сигнал об изменении политического курса Украины.

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Если бы что-то подобное (по стилю, не содержанию) заявил любой другой действующий руководитель государства (любой, даже Янукович), это вызвало бы немедленную (даже если и непубличную) реакцию партнеров, потому что трактовалось бы как сигнал об изменении политического курса Украины

К счастью, подобные инфантильные заявления Зеленского никто на Западе уже серьезно не воспринимает.

Хотя, врагам бы нашим такое счастье.

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Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блогер.

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