Зеленский: из-за российской агрессии в Украине фактически полностью отсутствует лечение больных раком

Об этом он сказал во время видеообращения.



По его словам, Россия принесла в Украину, в Европу такие проблемы, которые мы и представить не могли еще несколько месяцев назад.



"Это фактически полное отсутствие лечения для больных раком. Это крайне осложненный или полностью отсутствующий доступ к инсулину для больных сахарным диабетом. Это невозможность провести хирургические операции... Это даже просто нехватка антибиотиков! Вот это последствия российской оккупации для части нашей земли, для части нашего народа, который мы должны освободить от захватчиков", – подчеркнул Зеленский.



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