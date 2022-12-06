Зеленский из Славянска поздравил ВСУ с праздником
Президент Владимир Зеленский приехал на Донбасс и записал видеопоздравления украинским защитникам из Славянска
Об этом сообщается в Telegram-канале и главе государства.
Президент опубликовал видео рядом со стелой на въезде в Славянск.
"Традиционно я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. Сегодня мы на Донбассе. Зона боевых действий стала больше, борьба тяжелее, а цена выше", - сказал он.
Зеленский подчеркнул, что кто-то называл себя "второй армией мира", а теперь все видят, у кого первое место и подчеркнул, что путь к свободной Украине лежит через свободные Донецк, Луганск и Крым.
- В мае президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком в 2022 году по версии читателей журнала Time.
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Президент Украины Владимир Зеленский стал Человеком года по версии британского издания Financial Times.
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