Об этом сообщило интернет-представительство президента.

Зеленский подчеркнул, что Объединенный центр по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свобод лиц в результате вооруженной агрессии РФ функционирует в круглосуточном режиме, чтобы освободить и других пленных.

"Работаем над освобождением как военных, так и гражданских. Конечно, пытки происходят, прежде всего в отношении героев нашего государства, тех, кто защищал. Мы работаем постоянно и будем продолжать это делать", - сказал Зеленский.