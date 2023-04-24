Зеленский: из российского плена освобождены уже 2 238 человек, из них 140 - гражданские
Во время встречи с премьером Каей Каллас 24 апреля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что из российского плена освобождены уже 2 238 человек, из них 140 — гражданские
Об этом сообщило интернет-представительство президента.
Зеленский подчеркнул, что Объединенный центр по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свобод лиц в результате вооруженной агрессии РФ функционирует в круглосуточном режиме, чтобы освободить и других пленных.
"Работаем над освобождением как военных, так и гражданских. Конечно, пытки происходят, прежде всего в отношении героев нашего государства, тех, кто защищал. Мы работаем постоянно и будем продолжать это делать", - сказал Зеленский.
- Премьер-министр Эстонии Кая Каллас прибыла в Украину и встретилась с Владимиром Зеленским в Житомире.
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