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Зеленский: из российского плена освобождены уже 2 238 человек, из них 140 - гражданские

24 апреля, 2023 понедельник
17:25
Война с Россией

Во время встречи с премьером Каей Каллас 24 апреля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что из российского плена освобождены уже 2 238 человек, из них 140 — гражданские

Об этом сообщило интернет-представительство президента.

Зеленский подчеркнул, что Объединенный центр по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свобод лиц в результате вооруженной агрессии РФ функционирует в круглосуточном режиме, чтобы освободить и других пленных.

"Работаем над освобождением как военных, так и гражданских. Конечно, пытки происходят, прежде всего в отношении героев нашего государства, тех, кто защищал. Мы работаем постоянно и будем продолжать это делать", - сказал Зеленский.

  • Премьер-министр Эстонии Кая Каллас прибыла в Украину и встретилась с Владимиром Зеленским в Житомире.
Общество
Владимир Зеленский
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