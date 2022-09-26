Зеленский "испугался" российской мобилизации, а количество желающих проехать в "освобожденную часть Запорожской области увеличилось": новые фейки роспропаганды
Центр противодействия дезинформации опубликовал дайджест фейков, распространяемых роспропагандой 26 сентября
Об этом Центр пишет в своем телеграмм-канале .
Оккупационный "руководитель" Запорожской области Владимир Рогов распространил фейк, что количество желающих проехать в "освобожденную часть Запорожья" увеличилось из-за проведения "референдума" по вхождению региона в состав России, однако Украина "блокирует выезд со своей стороны".
Также постпред РФ при международных организациях в Вене заявил, что Запорожская атомная электростанция "никогда не была милитаризована", поэтому и о демилитаризации ЗАЭС речь не идет. Он также заявил, что станцию "обстреливают украинские войска, однако из-за давления США МАГАТЭ обходит этот факт".
Кроме того, в российских СМИ была распространена манипуляция, будто Владимир Зеленский испугался российской мобилизации и "в вечернем обращении уже третий день подряд на русском просит россиян сдаваться, иначе он их живыми уже не отпустит".
- Ранее ОК "Юг" сообщило, что вооруженные россияне " посещают " украинцев на оккупированных территориях из-за неявки на псевдореферендумы.
- А МАГАТЭ опубликовала отчет по итогам миссии на ЗАЭС, где отмечала необходимость вывести военных и технику РФ и создать зону безопасности вокруг станции.
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