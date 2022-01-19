"Зеленский испугался и боится улицы": Омелян прокомментировал решение о мере пресечения Порошенко и протестах на Банковой

Об этом он заявил в эфире "Содержательно с Кристиной Яцкив" на телеканале Еспресо.



"Если бы судья вышел с откровенной публичной позицией, как на него давила Банковая и продемонстрировал аудиодоказательства этого, это был бы шаг в сторону независимого правосудия и тогда бы нашей задачей было бы его оберегать от политического давления со стороны действующей власти. Увидим, способен ли он на это ли он на это, но, безусловно, давление на него было очень серьезным", - сказал Омелян.



Экс-министр считает дело против Порошенко очень показательным.



"Зеленский провалил все свои обещания с той, что он обещал - "я всех посажу". Оказалось, что не за что, а во-вторых - некого. Вопрос сейчас стоит единственный - когда посадят Зеленского и он понимает, что люди за него не выйдут. Здесь сыграл ключевой фактор - если бы людей не было в понедельник в "Жулянах" и на Софийской площади, кстати, сегодня пришло еще больше людей, возможно, был бы другой финал, а так Зеленский испугался. потому что понимает, что между президентским креслом и скамьей в суде еще нужно добежать иногда, а бежать придется через улицу", - подытожил он.

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