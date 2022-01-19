"Зеленский испугался и боится улицы": Омелян прокомментировал решение о мере пресечения Порошенко и протестах на Банковой
Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян считает главным фактором того, что Петру Порошенко избрали личное обязательство как меру пресечения является поддержка людей
Об этом он заявил в эфире "Содержательно с Кристиной Яцкив" на телеканале Еспресо.
"Если бы судья вышел с откровенной публичной позицией, как на него давила Банковая и продемонстрировал аудиодоказательства этого, это был бы шаг в сторону независимого правосудия и тогда бы нашей задачей было бы его оберегать от политического давления со стороны действующей власти. Увидим, способен ли он на это ли он на это, но, безусловно, давление на него было очень серьезным", - сказал Омелян.
Экс-министр считает дело против Порошенко очень показательным.
"Зеленский провалил все свои обещания с той, что он обещал - "я всех посажу". Оказалось, что не за что, а во-вторых - некого. Вопрос сейчас стоит единственный - когда посадят Зеленского и он понимает, что люди за него не выйдут. Здесь сыграл ключевой фактор - если бы людей не было в понедельник в "Жулянах" и на Софийской площади, кстати, сегодня пришло еще больше людей, возможно, был бы другой финал, а так Зеленский испугался. потому что понимает, что между президентским креслом и скамьей в суде еще нужно добежать иногда, а бежать придется через улицу", - подытожил он.
- Напомним, 20 декабря ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
- 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене.
- 17 января Порошенко прилетел в Украину. Из аэропорта он поехал в Печерский райсуд Киева, где на 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения по уголовному делу о государственной измене.
- Печерский районный суд не избрал меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко по делу относительно государственной измены. Заседание было перенесено на 19 января.
- Печерский райсуд Киева избрал, лидеру "ЕС" Петру Порошенко меру пресечения по делу о государственной измене в виде личного обязательства .
- Сторонники Порошенко провели акцию под Офисом президента.
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