Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады 18 ноября
Президент Владимир Зеленский инициировал внеочередное пленарное заседание Верховной Рады для рассмотрения важных вопросов экономики и финансов
Об этом сообщила представитель партии "Слуга народа" Юлия Палийчук в Telegram.
Заседание запланировано на четверг, 18 ноября.
На заседании планируется рассмотреть следующие законопроекты:
- №5315 - о страховании;
- №5125 о кредитных союзах, который продолжает реформу небанковского финансового сектора;
- №5542-1 - по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц. Документ предлагает поэтапное увеличение суммы гарантирования до 600 тыс. грн. с 1 января 2023 года;
- №5065 - о финансовых услугах и финансовых компаниях, который станет основой правового регулирования всего рынка финуслуг;
- №5688 и 5689, устанавливающих налоговые и таможенные стимулы для участников индустриальных парков.
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