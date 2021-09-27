Зеленский инициировал изменения в законодательство по защите политзаключенных и их семей
Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей"
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
"Документ призван создать законодательные механизмы для социальной и правовой защиты лиц, утративших свободу в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей", - говорится в сообщении.
Законопроект предусматривает создание Комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате агрессии против Украины. Ей предоставляется право подачи запросов с целью получения информации, необходимой для принятия обоснованного решения.
Зеленский также зарегистрировал в Раде связанные с предыдущим законопроекты "О внесении изменений в Налоговый кодекс" и "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях" относительно установления ответственности за невыполнение законных требований Комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины".
Проект изменений в Налоговый кодекс определяет особенности применения положений Налогового кодекса относительно доходов, выплаченных (предоставленных) вследствие принятия первоочередного законопроекта.
Изменения в КоАП предусматривают введение административной ответственности за невыполнение законных требований Комиссии.
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