Зеленский инициировал изменения в законодательство по защите политзаключенных и их семей

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Документ призван создать законодательные механизмы для социальной и правовой защиты лиц, утративших свободу в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей", - говорится в сообщении.

Законопроект предусматривает создание Комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате агрессии против Украины. Ей предоставляется право подачи запросов с целью получения информации, необходимой для принятия обоснованного решения.

Зеленский также зарегистрировал в Раде связанные с предыдущим законопроекты "О внесении изменений в Налоговый кодекс" и "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях" относительно установления ответственности за невыполнение законных требований Комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины".

Проект изменений в Налоговый кодекс определяет особенности применения положений Налогового кодекса относительно доходов, выплаченных (предоставленных) вследствие принятия первоочередного законопроекта.

Изменения в КоАП предусматривают введение административной ответственности за невыполнение законных требований Комиссии.

