Зеленский имеет самый большой антирейтинг среди политиков, большинство не хочет его второго срока, - "Социс"

По данным SOCIS за Зеленского ни при каких обстоятельствах не проголосуют 29,3%. На втором месте - Петр Порошенко с 28,8%, на третьем месте антирейтинга - Юрий Бойко с 25,3%.



Ранее в опросе Центра Разумкова антирейтинг Владимира Зеленского составил 31,9%.



56,6% против того, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на второй срок. Только 25,8% поддерживают такое решение. 8,9% полагают, что до следующих выборов еще много времени, столько же (8,8%) отказались от ответа.



На выборах президента за Владимира Зеленского готовы голосовать 18,6% всех опрошенных. За Петра Порошенко – 12,6%.



По сравнению с сентябрем 2021 года рейтинг Владимира Зеленского снизился почти на 7%, констатируют социологи.



Значительно отстают от лидеров Юрий Бойко (8,2%), Юлия Тимошенко (7,8%), Дмитрий Разумков (4,5%), Евгений Мураев (4,0%). Другие кандидаты имеют значительно меньшую поддержку.



Во втором туре разрыв между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко по сравнению с выборами в 2019 году сократился с 49 до 8%. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за Зеленского готовы проголосовать 53,9% из тех, кто определился и пойдет голосовать. За Петра Порошенко - 46,1%.



21 апреля 2019 года во втором туре выборов президента Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, Петр Порошенко - 24,45% голосов избирателей.



Большая часть опрошенных - 44,4% считают популизмом, чтобы повысить свой рейтинг среди людей, так называемую деолигархизацию, объявленную Зеленским. 14,2% считают, что это попытка Зеленского и его окружения переделить собственность и стать олигархами. 13,5% верят, что это искреннее стремление к справедливости. 10,8% считают, что это шаг к успешной Украине. 9,4% предостерегают, что это попытка взять под свой контроль принадлежащие олигархам телеканалы.



Только 18,8% опрошенных считают, что нынешняя власть лучше предыдущей. 42,9% полагают, что она ничем не отличается. 32,4% опрошенных считают, что нынешняя власть хуже предыдущей.



Сроки проведения исследования: 29 октября - 4 ноября 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), полу, типу поселения (город/село) и разделу на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. В общей сложности было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью САТИ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%.