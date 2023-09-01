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OPINION

Зеленский идет на выборы. Почему ему можно посочувствовать

1 сентября, 2023 пятница
14:34
Мнение

Случилось то, что все ждали давно. Владимир Зеленский подтвердил, что будет баллотироваться на второй срок. Если такие выборы состоятся в 2024 году. Так что остается серьезно подумать, насколько они возможны и где в условиях интенсивной войны

Первое, что стоит зафиксировать, — наши ключевые зарубежные партнеры все чаще спрашивают о выборах. Из последнего – американский политик-республиканец Линдси Грэм. И нет, не стоит его бездумно записывать в "трамписты". Он полковник американской армии, ветеран войны в Персидском заливе, Ираке и Афганистане. А еще последовательный друг Украины и лоббист наших вопросов в Республиканской партии.

Ліндсі Грем

Фото: gettyimages

Во время своего недавнего визита в Украину он заявил, что "выборы должны пройти даже, несмотря на российское вторжение, чтобы показать изменения, которые произошли в стране за последние годы".

"Я хочу, чтобы в этой стране состоялись свободные и честные выборы, даже во время нападения на нее. Американский народ должен знать, что Украина изменилась. В прошлом это была очень коррумпированная страна", - подчеркнул Линди Грэм.

С одной стороны, такое заявление полезно для внутренней политики США накануне собственных выборов. Потому что сейчас не совсем понятно, будут ли за Белый дом снова сражаться Трамп и Байден. И настолько республиканцы усилят свое присутствие во власти, что будет иметь важное влияние на поставки в Украину оружия, денег и санкционной политики против РФ.

Во-вторых, Владимир Зеленский на фоне постоянных скандалов с закупками и кумовством в "Слугах народа" напомнил, что американская разведка и правительство внимательно следят за оружием и деньгами, которые передают Украине.

"Мы следим за каждым долларом, за каждой единицей оружия. Мы продолжаем вносить свой вклад. И я доволен тем, что украинцы не наживаются на американском народе. Они помогают американскому народу. И я считаю, что Украине пора сделать следующий шаг в становлении демократии, а именно – провести выборы 2024 года", – очень четко сказал влиятельный американский сенатор. Это была риторика профессионала, соображающего в военной логистике. И знает актуальные цены на разные виды вооружений, закупки которых в Украине проходят под грифом "секретно".

На фото: Володимир Зеленський

Фото: ТГ: На фото: Владимир Зеленский

Как это связано с выборами и президентскими намерениями Зеленского? Напрямую. Весенние выборы 2019 были легкой прогулкой и поиском светлых надежд и новых лиц из простого народа. В настоящее время требуется четких планов, решительных действий и минимум комедий и развлекательных сериалов.

Если предвыборная программа Зеленского образца 2019 базировалась на веселых прогулках по Киеву и видео из спортзала. Сейчас — это про пот, кровь, слезы и ответы на очень сложные вопросы: от "Почему у Ермака есть так много полномочий?" до "Можно ли было надежно заминировать Чонгар?"

Банковая регулярно измеряет актуальные рейтинги своей политической силы и тех, кто может стать конкурентами за депутатские мандаты. Теперь мало просто сказать "я не брошу свое государство" - покажи, что ты для него сделал. И простите, на втором году войны на уничтожение, за попытку уничтожить украинский народ и обнулить наш суверенитет — должно было сказать, что твое величайшее достижение то, что ты не убежал. У Зеленского со вторым сроком вряд ли будет монобольшинство в Раде, а значит, его будут ждать непростые времена, как у позднего Ющенко, предмайданного Януковича и Петра Порошенко 2017-2019 гг.

Второй момент, как проводить эти выборы. Офису президента очень хотелось бы провести выборы через "Дию" — и именно это продвигают уже некоторое время дружеские к Банковой блоггеры. Однако против этого наши западные партнеры и честно говоря — через интернет можно отметить такого, что Коля Тищенко и Марьяна Безугла будут казаться безгрешными ангелами.

Выборы живьем нуждаются в решении ряда проблем — безопасных мест для голосования, защиты членов избирательных комиссий. И наконец — будут ли иметь право на избрание люди, наиболее вызывающие доверия — военные ВСУ? Эти люди на выборах 2014 года стали половиной силой в Верховную Раду и украсили собой списки буквально каждой партии. Будет нечестно, если вместо них под видом воинов в политику пойдут телевизионные генералы, летчики-актеры сериала "Мухтар" и прости Господи, Поворознюк.

Дальше очень важный вопрос, который стоит решить прямо сейчас, как делить карту Украины на избирательные округа. Ведь условное Закарпатье будет более безопасным, чем голосование в пограничном и прифронтовом Харькове. Где безопасные места для голосования? Ибо условно в Харькове можно устроить несколько избирательных участков в метро. А вот с условными Сумами и Черниговом серьезные вопросы — и недавний прилет "Искандера" в драмтеатр это очень хорошо показал.

Отдельный вопрос — волеизъявление наших граждан за границей. На сегодня речь идет о 5,2 миллиона человек. Если мы сочтем только взрослых с правом голоса — это все равно несколько миллионов избирателей. Наши консульства не имеют физической возможности принять такое большое количество голосователей, поэтому возникает вопрос, кого нанимать на работу хотя бы в крупнейших городах. И отдельный пункт — как обезопасить наши выборы от прямого и косвенного влияния российской агентуры, которая с удовольствием воспользуется возможностью провести своих людей в парламент.

Зеленский и его монобольшинство уже сейчас должны решать эти вопросы. Ведь именно от результатов войны и удержания демократии напрямую будет зависеть их судьба.

Я не завидую Зеленскому. Потому что по нему видно, как сильно отличается этот уставший человек от телевизионного солнышка образца 2019 года. Быть кандидатом, который выигрывает выборы на хайпе ожидания перемен и быть президентом самых темных военных времен – это разные вещи.

"Через 15 минут после завершения военного положения люди придут спрашивать за все", - говорит известный журналист-расследователь Юрий Николов. И это истинная правда. У Зеленского не будет шансов даже трудоустроиться послом где-нибудь подальше.

Специально для Эспрессо

Об авторе: Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Украина
вибори
политика
Владимир Зеленский
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