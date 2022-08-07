Зеленский и Залужный поздравили Воздушные силы ВСУ с профессиональным праздником

"Слава Воздушным силам Вооруженных Сил Украины! Вы оберегаете украинское небо, профессионально выполняете важные боевые задачи и надежно стоите на страже воздушных границ нашего государства. Вечная благодарность всем погибшим защитникам неба, защищая Украину!" – поздравил наших военных президент Украины Владимир Зеленский.

Главком ВСУ Валерий Залужный написал , что Воздушные силы надежно защищают украинское небо и дают достойный отпор в нем российскому агрессору.



"Благодарю вас за профессионализм и преданность делу защиты Украины! Вечная слава и память всем, кто навсегда ушел в небо... Вместе к Победе!", - отметил Залужный.

Праздник отмечается согласно Указу Президента Украины от 27 июня 2007 года в первое воскресенье августа.

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