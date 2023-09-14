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Зеленский и Залужный поздравили украинцев с Днем танковых войск: президент объяснил новую дату празднования

14 сентября, 2023 четверг
12:07
Украина

14 сентября в Украине впервые отмечают День танковых войск. Ранее его отмечали во второе воскресенье сентября, синхронно с Россией

Свои поздравления с праздником разместили в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"В прошлом году на днях завершилась Харьковская наступательная операция. Именно танковые подразделения были одними из войск в основе ударного кулака ОСУВ "Хортица". Украинские танкисты одолели большинство боевых машин оккупантов, уничтожили много другой вражеской техники и затрофеили 77 российских танков. Именно 14 сентября после стабилизационных мероприятий был поднят украинский флаг в освобожденном Изюме. И именно 14 сентября Украина всегда будет отмечать профессиональную силу наших воинов-танкистов", - написал Зеленский.

Он поблагодарил танкистов за отвагу.

В свою очередь Залужный написал : "Сегодня они в очередной раз встречают профессиональный праздник на боевых позициях. Сейчас каждый танковый экипаж готов мужественно принять бой и дать достойный отпор врагу на своей боевой машине. Я благодарен каждому из вас за службу".

Справка: своим указом от 9 сентября 2023 года №574/2023 президент установил в Украине День танковых войск, который отмечается ежегодно 14 сентября, при этом предыдущий указ "О Дне танкистов" во второе воскресенье сентября - как в РФ - утратил силу.

Новости
Владимир Зеленский
Валерий Залужный
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