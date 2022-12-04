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OPINION

Зеленский и Украина после вторжения — это аналог конца Майдана и роли Парасюка

4 декабря, 2022 воскресенье
16:08
Мнение

Разница только в том, что стальной яйцевой "сотник" Парасюк попал на сцену случайно, а сцена Зеленского была частью его полномочий

"Санкции" против паши мерседеса, то есть громкий пук после сенсационных заявлений и волны прославления, — это очень удобный момент, чтобы объяснить читателям собственные мировоззренческие столбы наглядно.

Потому что иногда люди, нормальные люди, адекватные, задают логические вопросы "Зачем эта критика Зеленского?... выборов и так нет и не будет, никто его не изменит, не ко времени, разберемся после войны".

Вот сейчас я наглядно объясню, зачем его критикую.

Нет, конечно, не потому, чтобы его "снести". Это нереально, невозможно и даже я против в текущих условиях.

Я его критикую потому, что считаю Зеленского "случайным пассажиром" в украинской истории. Конечно, какой-нибудь след в ней он оставит, но совсем не тот, о котором он думает. Времена легенд прошли. Потомки будут иметь документальные основания оценивать предшественников.

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Для меня Зеленский и Украина после вторжения это полный аналог конца Майдана и роли Парасюка.

Такой же тип, который получил чужую славу от пассивного большинства, которое до этого не участвовало в процессе.

Разница только в том, что стальной яйцевой "сотник" Парасюк попал на сцену случайно, а сцена Зеленского была частью его полномочий. Ну и, конечно, разница в масштабах пропаганды.

Все остальное – это абсолютная аналогия.

Случайный пассажир, оказавшийся в случайном месте в исторический момент и присвоивший себе чужие подвиги. (Если смотреть глазами тех, кому до этого было запах).

Разница только в том, что "стальнояйцевой "сотник" Парасюк попал на сцену случайно, а сцена Зеленского была частью его полномочий. Ну и, конечно, разница в масштабах пропаганды

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Причем в случае Зеленского он присвоил себе подвиги людей, которые на момент вторжения его не воспринимали (киевлян имею в виду), совершавших подвиги без оружия, без броников (потому что их сгноили), без клистронов (потому что их изъяли). И эти люди были управляемыми военными, которых до этого преследовали и держали в тюрьме (из-за тех же броников и клистронов).

Именно эти люди, которые встали на защиту Киева с голыми руками, в очередной раз вопреки и являются обладателями тех самых прославленных стальных яиц.

И не убежал он благодаря им и их мужеству, которое не позволило врагу зайти в город и быть относительно в безопасности, чтобы не убегать, сломя голову.

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Я не претендую на истину в описании чужих мотивов, но прошу не забывать настоящих героев с настоящими стальными яйцами, а не это.

Веду к тому, что за ширмой этой парасюковщины, умноженной на пропагандизм, мы имеем того самого "правителя", который был до этого. Того самого царя гавномидаса, к чему не коснется — все превращается в дерьмо. Это касается и его "команды".

За ширмой этой парасюковщины, умноженной на пропагандизм, мы имеем того самого "правителя", который был до того

И это продолжает происходить и сейчас. И РПЦ тому живой пример. Ведь идея нужная и хорошая. Правильная со всех точек зрения. Исторически верная. Но воплощена в "санкции" против деда, которому эти санкции пох. А остальные... пусть дальше корректируют огонь, делают из украинцев зомбаков, пофиг.

И единственное, что влияет на этого царя гавномидаса – это страх за свою поддержку и рейтинги. Только общественное давление, общественная критика и падение рейтингов заставляет его хоть что-нибудь делать. Ибо в условиях полного одобрямса он не видит даже воровства гуманитарки, ему запах. Уверен, если бы в 2020 году его рейтинги не падали, то и с Медведчуком (история началась именно с телеканалов Медведчука) ничего бы он не делал.

И если уж нам суждено этот исторический момент пройти с ним вместе (и других вариантов нет), то не остается ничего, кроме как заставлять его делать то, что нужно государству, а не пацанам, которые на новых Порше ездят потихоньку в лес.

Источник.

Об авторе. Mason Lemberg (псевдоним) – политический обозреватель.

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