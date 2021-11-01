Зеленский и Трюдо обсудили упрощение украинцам въезда в Канаду
В понедельник, 1 ноября, президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо
Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
Встреча состоялась на полях Конференции ООН по изменению климата в британском Глазго. Собеседники обсудили в частности упрощение въезда в Канаду для украинцев, а также евроатлантическую интеграцию Украины и экономическое сотрудничество.
"Во время встречи на Конференции ООН по вопросам изменения климата поблагодарил Джастина Трюдо за неизменную поддержку Украины со стороны Канады, наших евроинтеграционных стремлений и членства в НАТО. Положительно оценили действие Соглашения о свободной торговле. Обсудили упрощение поездок в Канаду для граждан Украины", - рассказал Зеленский.
- Напомним, Зеленский обсудил с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель войну на востоке Украины и энергетический кризис в Европе, а с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани - активизацию экономического и военного сотрудничества и возможность поставки в Украину сжиженного газа .
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