Зеленский и Сырский посетили бригады, воюющие на Бахмутском направлении
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с командующим Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковником Александром Сырским посетили боевые бригады, ведущие наступательные действия на Бахмутском направлении
Об этом сообщили в офисе президента Украины.
Отмечается, что в рамках рабочей поездки в Донецкую область, Зеленский побывал в расположении 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и 92-й отдельной механизированной бригады Ивана Кошевого.
Также президент встретился с командующим Сухопутными войсками ВСУ, командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александром Сырским. Он заслушал доклад об оперативной обстановке в зоне ответственности ОТУ "Лиман" и ОТУ "Соледар".
"Владимир Зеленский подробно обсудил с комбатами проблемные вопросы и потребности подразделений. В частности, речь шла об обеспечении артиллерийскими снарядами, ракетами для фронтовых систем ПВО, эвакуационным транспортом и средствами РЭБ", - говорится в сообщении.
Кроме того, президент наградил военных "Хортицы" орденами Богдана Хмельницкого І-ІІІ степеней, "За мужество" ІІ-ІІІ степеней и орденами княгини Ольги.
"Имею честь сегодня присутствовать здесь и поблагодарить вас от сердца, от всего украинского народа за вашу крепость, за то, что вы защищаете наше государство, наши границы. За вашу жизнь, которую вы вместе со своими собратьями отдаете за каждый клочок нашей родной независимой земли. Благодарен за каждый день. Хочу пожелать вам здоровья и победы. Родным, близким - теплые поздравления. Поклон родителям, воспитавшим таких настоящих украинцев, как вы. Слава Украине!", - сказал Зеленский во время вручения наград.
- 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими военными, защищающими нашу страну в составе оперативно-тактической группировки "Донецк". Президент заслушал доклады командования по ситуации на участках ответственности бригад, а также о выполнении боевых задач и уровне материально-технического обеспечения.
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